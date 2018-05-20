Okulda tasarladıkları İHA ile dünya ikincisi oldular

15 farklı ülkenin üniversite ve lise öğrencilerinin yer aldığı Uluslararası Robot Yarışmasında, Eskişehirli gençler üstün performans göstererek dünya ikincisi oldu. Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Nezih Muhammed Şensoy, Batuhan Deniz ve öğretmenleri Kerim Delil’den oluşan ekip, tasarımını okulda yaptıkları drone ile Sivas’ta düzenlenen robot yarışmasında boy gösterdi. 4 bin kişinin bulunduğu yarışmada 12 farklı kategoriden toplamda 2 bin 920 robot yarıştı. Eskişehirli gençler ise, İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde parkuru en kısa sürede tamamlama, iniş puanı, hafiflik ve teknik rapor puanlaması toplamında üstün performans sergileyerek dünya 2’ncisi olmaya hak kazandı. Yarışma sonrası Eskişehir’e dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam eden ekip, bir sonraki yarışma için hem kendilerini hem de İHA’larını güçlendiriyor.

"Bu başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor"

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi aynı zamanda İHA pilotu Nezih Muhammed Şensoy, Uluslararası Robot Yarışmasına katılma süreçlerinden bahsederek, "Yaklaşık 7 yıldır hava modelciliği ile ilgileniyorum. Son 3 yıldır da insansız hava araçları drone kategorisinde uğraşıyorum. Okulumuzun destekleriyle internette gördüğüm yarışmalara önce hocalarımdan sonra müdürden izin alarak gidiyoruz. Bizim için çok önemli bir başarıydı. Bu başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor. Önceki senelerde okulumuzun Robot Kulübü tarafından robot yarışlarına katılıyorduk. Bu yarışmayı Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyordu. Bu sene de hocamın teşvikiyle ben de robot yarışmasının drone kategorisine katıldık. Şartnameyi okuduktan sonra ’katılabilir miyiz, katılamaz mıyız?’ gibi bir toplantı yaptık. Toplantının sonucunda yarışmaya katılmaya karar verdik. Yarışmayı kazanmamızı sağlayan faktörlerden bazıları verilen parkuru en kısa sürede tamamlama, iniş puanı, hafiflik ve yazdığımız teknik raporun puanlamasıyla bir puan belirlendi. Bu puanlama sonucunda dünya 2’nci olmaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

"Dünya 2’nciliği güzel bir şey"

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi ve İHA teknik sorumlusu Batuhan Deniz, yarışmada en hızlı kendilerinin olduğunu belirterek, "2 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçen sene başladım Nezih sayesinde. Ben teknik elemandım. Teknik ekiptenidim. Her hangi bir sorun olduğunda drone’a müdahale ediyordum. Yarışma heyecanlıydı, güzeldi. En hızlı bizdik. Dünya 2’nciliği güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"Droneumuzu yaptık, yarışmaya katıldık ve dünya 2’nciliğimiz oldu"

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Bilişim Teknolojiler Alan Şefi Kerim Delil ise, "Biz 2014 yılından beri robot yarışmalarına katılıyorduk. Bunun haricinde Bursa’da düzenlenen Tasarla Yap Uçur yarışmasına da 3 seneden beri devam ediyoruz. Nezih, başta olmak üzere Batuhan ve arkadaşlarıyla beraber yapıyoruz biz bu işi. Bundan 3 sene önce Türkiye 3’üncülüğümüz vardı. Geçen sene Türkiye 1’inciliğimiz olmuştu. Bu sene de Türkiye 3’üncülüğümüz olmuştu Bursa’daki yarışmada. Öyle olunca biz burada öğrencilerimizin gayet teknik olarak yetiştiğini düşünerek ’neden biz de Sivas’taki drone yarışmasına katılmayalım?’ diyerek araştırma yapalım dedik. Teknik şartnameye baktık ve yapabileceğimizi düşündük. Bunun üzerine de bir drone tasarlamaya giriştik. Droneumuzu yaptık, yarışmaya katıldık ve dünya 2’nciliğimiz oldu. Dünya 1’inciliği bekliyorduk. Çünkü 145 tane drone içerisinden ilk 15’i seçtiler ve bunlar finalist olarak yarıştılar. Bizim öğrencimiz, o 15 droneun içerisinde en hızlısıydı. Ben 1’incilik bekliyordum fakat dünya 1’incisi ile aramızda 60 gramlık bir ağırlık, olduğu için onlar 1’inci olmuş oldular. Onları da tebrik ediyorum. Zor bir kulvardı" dedi.