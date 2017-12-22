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22 Aralık 2017 19:05

Okuldan laptop çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bir okuldan 3 adet laptop ve kamera kayıt cihazını çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Okuldan laptop çalan şüpheli yakalandı

22 Aralık 2017 19:05


Olay, Bahçelievler Mahallesi Fulya Sokak’ta bulunan Namık Kemal Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. isimli şahıs okuldan 3 laptop ile beraber kamera kayıt sistemini de çaldığı için polis ekipleri okul bahçesi ve okul alanını gören kayıtlara ulaşamadı. Ardından ekipler okulu çembere alacak şekilde 11 farklı noktadan güvenlik kamera görüntüsü alarak, incelemelere başladı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın S.C. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam etmekteyken S.C. başka bir suçtan arandığı tespit edilerek yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Öte yandan okuldan çalınan eşyalar kapsamlı çalışmalar neticesinde bulunarak Namık Kemal Ortaokulu Müdür Yardımcısına teslim edildi.




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