Ölümden dönme anı güvenlik kamerasında

Eskişehir’de kardan dolayı kayan bir kamyonetin altında kalan bir kadının ölümden dönme anları an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi’nde meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında yokuştan inmeye çalışan bir kamyonet yolda yaya olarak yürüyen kadına çarptı. Çarpma sonucunda kaymaya devam eden kamyonet kadını altına aldı. Kar birikintisi sayesinde kamyonetin durmasının ardından çevrede koşan vatandaşlar kadına yardım etmek istedi. Ancak yolların buzlu olması diğer vatandaşları da zor durumda bıraktı. Kadını kurtarmak için uğraşan bir çok vatandaşın yanı sıra kamyonetin sürücüsü de kaza sonrasında inerken kayarak yere düştü. Yaşanan olayları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Ölümden dönen kadın ise kendisine çarpan kamyonet tarafından hastaneye götürülmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan güvenlik kameralarının bulunduğu işyeri sahibi Murat Hasel, bu cadde üzerinde sürekli kazaların olduğunu iddia ederek, yetkililere çağrıda bulundu. Hasel, “Bu bölgeye ne zaman kar yağsa veya hafiften bir buzlanma olsa, burada her zaman böyle olaylar meydana geliyor. Ya aracıyla geri geri kayan oluyor, ya da kayıp başka araçlara vuranlar oluyor. Burada da ilk kar yağdığında bir araç, güvenlik kameralarında görünen ablayı altına aldı. Sonra gittik aracın altından ablayı biz çıkarttık” dedi.



“Buraya bir türlü önlem alınmıyor”

“Defalarca söylememize rağmen buraya bir önlem alınmıyor” diyen Hasel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu cadde gerçekten çok sıkıntılı. Dükkana girmek üzere olan araba oluyor, karşı tarafta kazaya karışan araçlar oluyor. Bu konuda burada hiçbir önlem alınmıyor. Burada insanlar ilgisizliğini bedelini canı ile ödeyecek. O kadını biz o gün arabanın altından çıkarttık ama bir gün gelecek başkasını çıkartamayacağız. Kadının da 3 tane çocuğu varmış. Bu caddede hiçbir bakım yok.”



“Aracın altında kalan çocuk da olabilirdi”

Olay anını da anlatan işletme sahibi Murat Hasel, “Ekmek arabasını getiren arkadaş var. Direk olarak o bize gelerek, ‘araba kadını altına aldı’ diyerek bizler çağırdı. Biz de buradan gidip müdahale etti ve çıkarttık. Ancak her zaman böyle olmayabilir. Çevredekilerin vatandaşlarıyla kadını arabanın altından çıkarttık. Orada kadının yerine çocuk da olabilirdi” şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Murat Hasel ayrıca, bölgede kar yağışından dolayı sürekli kazaların meydana geldiğini iddia ederek, kendi aracında da hasar oluştuğunu söyledi.