"Olursan kitap kurdu, kurtarırsın bu yurdu" yarışması sonuçlandı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Özel Ümit Hastanesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Olursan kitap kurdu, kurtarırsın bu yurdu' konulu resim yarışması sonuçlandı. Birçok okuldan çok sayıda eserin katıldığı resim yarışması sonunda derece alan öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye müzik çalar verilirken, mansiyon almayı hak kazanan öğrencilere ise dünya klasikleri verildi.

Özel Ümit Hastanesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Başhekim Dr. Selim Murat Ürer kitap okumanın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz bu yıl ki resim yarışmamızın konusu ‘Olursan kitap kurdu, kurtarırsın bu yurdu' şeklinde belirledik. Resim yarışmamıza katılarak hayal dünyalarını bize açan çocuklarımıza, onları cesaretlendiren öğretmenlerine, velilerine yarışmamıza destek veren okul müdürlerine ve tabi Özel Ümit Hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Düzenlenen yarışmada birinci olan Hasan Polatkan Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Salih Tuncer Dalan, ikinci Şehit Barış Öztürk Ortaokulu 7/E sınıfı öğrencisi Nisanur Yılmaz, üçüncü Sami Sipahi Ortaokulu 7/I sınıfı öğrencisi Doğa Şahin ile mansiyon almayı hak kazanan Melahat Ünügür Ortaokulu 8/E sınıfı öğrencisi Melek Tosun, 30 Ağustos Ortaokulu 7/D sınıfı öğrencisi Ege Özen, İstiklal Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencisi Melike Uçal'a ödülleri takdim edildi.

Öte yandan yarışma sonunda derece alan öğrenciler ücretsiz göz muayenesinden yararlanırken, eserleri ise 2019 yılı takviminde yer alacak.