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05 Aralık 2017 15:19

Önce çarptılar, sonra öldüresiye dövdüler

Eskişehir’de, yolda yürüyen kişiye önce otomobille çarpan şahıslar ardından çarptıkları kişiyi sopalarla dövüp bıçakladı.

Önce çarptılar, sonra öldüresiye dövdüler

05 Aralık 2017 15:19

Olayın 3 şüphelisi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak’ta yürüyen E.D.’ye (42), plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ardından araçtan inen 3 kişi, E.D.’yi sopa ile darp ettikten sonra bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı


Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntü, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yol ortasında bekleyen E.D.’ye aracın çarpmasının ardından sopalarla darp edilmesi saniye saniye görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüpheliler S.E., B.B. ile İ.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.




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