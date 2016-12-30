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30 Aralık 2016 15:49

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları

30 Aralık 2016 15:49

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmaların bir haftalık raporunu paylaştı.
Edinilen bilgiye göre, ekipler “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçu şüphelisi 4 kişi yakaladı. Şahıslardan 4 gram bonzai, 1 gram esrar ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Ekiplerce müdahale edilen olaylarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tüfek, 9 adet fişek, 3 adet kesici delici alet, 1 adet çalıntı motosiklet, resmi kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, reşit olmayan ile cinsel ilişki suçundan 1 şahıs, çalıntı malı satın alma suçundan 1 şahıs yakalandı. Toplam 16 şahsa ise adli ve idari işlem yapıldı. Son bir haftada 2 bin 71 şahıs ve 498 araç hakkında GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan 6 aranan şahıs, 2 kayıp şahıs, 1 bakaya yakalandı. 11 araca ve sürücüsüne işlem uygulanırken, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan toplam 43 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.



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