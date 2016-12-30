Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmaların bir haftalık raporunu paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçu şüphelisi 4 kişi yakaladı. Şahıslardan 4 gram bonzai, 1 gram esrar ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Ekiplerce müdahale edilen olaylarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tüfek, 9 adet fişek, 3 adet kesici delici alet, 1 adet çalıntı motosiklet, resmi kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, reşit olmayan ile cinsel ilişki suçundan 1 şahıs, çalıntı malı satın alma suçundan 1 şahıs yakalandı. Toplam 16 şahsa ise adli ve idari işlem yapıldı. Son bir haftada 2 bin 71 şahıs ve 498 araç hakkında GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan 6 aranan şahıs, 2 kayıp şahıs, 1 bakaya yakalandı. 11 araca ve sürücüsüne işlem uygulanırken, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan toplam 43 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.