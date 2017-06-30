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30 Haziran 2017 15:28

Önleyici Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Önleyici Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları

30 Haziran 2017 15:28


Son bir hafta içinde ekipleri tarafından; “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçu şüphelisi 9 kişi yakalandı ve şahıslardan 39,64 gram bonzai elde edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olaylarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek, 5 adet boş kovan, 3 adet kesici delici alet, hırsızlık şüphelisi 3 şahıs, kapkaç şüphelisi 2 şahıs, yankesicilik şüphelisi 1 şahıs, yağma şüphelisi 21 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 37 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.


Son bir haftada 2 bin 95 şahıs hakkında GBT sorgusu yapıldı, ayrıca 538 araç sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs, 1 kayıp şahıs ve 10 bakaya (yoklama kaçağı) yakalandı, 6 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanarak, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılarak çeşitli suçlardan toplam 72 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.




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