Önleyici Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları

Son bir hafta içinde ekipleri tarafından; “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçu şüphelisi 9 kişi yakalandı ve şahıslardan 39,64 gram bonzai elde edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olaylarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek, 5 adet boş kovan, 3 adet kesici delici alet, hırsızlık şüphelisi 3 şahıs, kapkaç şüphelisi 2 şahıs, yankesicilik şüphelisi 1 şahıs, yağma şüphelisi 21 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 37 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Son bir haftada 2 bin 95 şahıs hakkında GBT sorgusu yapıldı, ayrıca 538 araç sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs, 1 kayıp şahıs ve 10 bakaya (yoklama kaçağı) yakalandı, 6 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanarak, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılarak çeşitli suçlardan toplam 72 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.