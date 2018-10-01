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Orduevi yakınlarında şüpheli paket paniği

Eskişehir’de Astsubay Orduevi yakınında bulunan şüpheli paket kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.

Eskişehir'de Astsubay Orduevi yakınında bulunan şüpheli paket kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.


Edinilen bilgiye göre olay İstiklal Mahallesi Başan Sokak'taki Astsubay Orduevi yakınlarında vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli çanta çevrede paniğe neden oldu. Sokağa bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Ardından alana bomba imha uzmanı geldi ve fünye ile şüpheli çantayı patlattı. Çantanın içerisinden çeşitli kıyafetler çıkarken, kısa bir süre sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

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