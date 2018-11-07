Organ bağışına dikkat çektiler

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılan, organ bağışçısı olmak isteyenlerin başvuru işlemlerinin yapıldığı standı ziyaret etti. Burada konuşan Sağlık Müdürü Bilge, "Organ bağışı, kişi hayatta iken, kendi iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin vermesidir. Ülkemizde yaklaşık 26 bin hasta organ yetmezliği nedeniyle organ nakli beklemektedir. Hastaların yaşam süresini uzatan, kalitesini arttıran ve diğer tedavilere göre daha ekonomik olan organ nakli, organ yetmezliklerinde bilinen en iyi tedavi şeklidir. Ancak ülkemizdeki organ bağışı oranları düşük seviyede seyir etmektedir. Yasal desteğe sahip olmasına rağmen organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus organ ve doku bağışının artırılmasıdır. Bu amaçla kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi Sağlık Bakanlığımızın da ana hedefi" ifadelerini kullandı.

"Aile onayı alınmadan organ nakli gerçekleştirilemez"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Türkiye'de canlıdan organ nakillerinin kadavradan yapılan nakillerden daha çok olduğunu, ancak birinin hayatını kurtarırken bir diğerinin hayatının riske edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Organ ve Doku nakillerinin ülkemizde de Avrupa ülkelerindeki gibi kadavra kaynaklı olması daha çok hayat kurtaracağından artması gerekiyor. 18-50 yaş aralığında akli dengesi yerinde olan herkes İl Sağlık Müdürlüğünde, özel, kamu ve üniversite hastanelerinde, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine bulunan organ bağış birimlerine başvurarak organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı yapan ya da organ bağışına olumlu yaklaşan kişiler bu isteklerini yakınlarıyla mutlaka konuşmalıdır. Çünkü beyin ölümü gerçekleşen kişiler bağışçı olsalar dahi aile onayı alınmadan organ nakli gerçekleştirilemez. Bir gün kendimizin veya sevdiklerimizin de sağlıklı bir yaşam için organ nakline ihtiyaç duyabileceği düşünülmelidir. Yakınlarımıza öldükten sonra organ bağışını kabul ettiğinizi vasiyet ederek bu konudaki duyarlılığınızı gösterebilirsiniz" açıklamalarında bulundu.