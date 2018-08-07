Orman Bölge Müdürlüğü’nden Eskişehirspor’a destek

Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Harun Adıgüzel, Orman Bölge Müdürü Recep Temel’i makamında ziyaret ederek Siyah Kırmızılı ekibe destek için başlatılan kampanyaya katılmaya davet etti. “Hayata Bir Es Ver” adıyla başlatılan kampanyada Eskişehirspor’u mali yönden güçlendirmek amaçlanıyor. Kurum çalışanları, günde 80 kuruş, ayda 26 lira ve yılda 312 liralık bağış yapmaya çağrıldı. İlk bağışı Orman Bölge Müdürü Recep Temel yaparken, kurum içinde de 260 bağışçıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan ilerleyen günlerde personelin toplu olarak kampanyaya katılması için bir toplantı düzenleneceği bildirildi.