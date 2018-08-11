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11 Ağustos 2018 12:45

Orman teşkilatından Es Es’e destek

Eskişehirspor kulübünü mali yönden güçlendirmek için başlatılan kampanyaya kurumların desteği devam ediyor.

Orman teşkilatından Es Es’e destek

11 Ağustos 2018 12:45

Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplu katılımda ilk 2 saatte 77 katılımcı 24 bin lira bağışta bulundu.


Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesinde yapılan bağış etkinliğine; Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tuç, Kampanya sorumlusu Sevda Karaali katıldı. Orman Bölge Müdürü Recep Temel yaptığı konuşmada, "Bu şehrin ekmeğini yiyen biri olarak Eskişehirspor’a da borcumuz var, şimdi onu ödeme vakti geldi" dedi.



77 personel destek verdi


Kulüp adına bir konuşma yapan Hasan Tunç da Orman Teşkilatına teşekkür etti. Kampanya sorumlusu Sevda Karaali ise kampanya başlatılması sürecini anlattı. Toplanan paraların ne şekilde sarf edileceği konusunda da bilgi verdi. Daha sonra personele katılım formları dağıtıldı. Gönüllülük esasına dayalı bağış kampanyası için personel sıraya girdi ve ilk 2 saatte 77 kişi kredi kartı ile aylık 26 lira olmak üzere 24 bin 600 lira bağış yaptı. Kampanyada “Hayata bir Es ver” ve “26’da 26” sloganları kullanıldı.




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