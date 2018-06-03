Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Eskişehir’de

Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinin Eskişehir’deki toplu temel atma törenine katılmak için Eskişehir’e geldi.

Toplu temel atma açılış programlarına katılmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Eroğlu, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Eroğlu, burada bir konuşma yaptı. Türkiye’deki sağlık sisteminin Amerika’dan daha ileride olduğu söyleyen Eroğlu, "Muazzam bir sağlık sistemi kurduk. Değerli arkadaşlar, bakın şuandaki bizim sağlık sistemimiz var ya dünyadaki Amerika’dan da ileri. Ben oraları gördüm. Hollanda’da yaşadım doktora sonrası için. Onlardan çok daha ileri bizim sağlık sistemimiz. Gurur duymamız lazım. Ayrıca biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Buraya bütün bölgeye hizmet edecek bin 81 adet modern beş yıldızlı, otel konforunda şehir hastanesi yapılıyor. Sağlıkta büyük bir merkez olacak. Hayırlı olsun inşallah. Arkadaşlar burada ambulans yoktu ya. Biz külüstür deriz. Emirdağlılar külüstür der genelde. Külüstür ambulanslar vardı. İçinde akaryakıt yoktu. Şimdi 55 tane tam, mükemmel ambulans var. 27 tane 112 Acil istasyonu var. Ayrıca 2 tane kar paletli ambulans, 1 adet uçak ambulans var. Nereden nereye?" diye konuştu.

"Millet bahçemiz hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski stadyumların millet bahçesi olacağına dair söylediklerini de anlatan Bakan Eroğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ilan etti. Dedi ki, ‘Artık bundan böyle eski stadyumlar millet bahçesi olacak.’ Şehir içerisinde muhteşem bir yer. Millet bahçemiz hayırlı olsun. Halbuki burayı başka bir yönetim olsa o çok konuşanlar var ya onlar burayı rant için çok iyi bir rant olurdu biliyor musun? Trilyonlar ama millet için biz bunu feda ediyoruz."