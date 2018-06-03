Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Eskişehir’e gelerek ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Eroğlu, daha sonra Vilayet Meydanı’nda Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen iftar öncesi yapımı tamamlanan 8 tesisin açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir Teknik Ünversitesi’nin Eskişehir’e bir kıymet katacağını ifade ederek, "Değerli kardeşlerim özellikle üzerimde bir selam var. Cumartesi günü ben Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Konya’da muazzam bir miting vardı. 150-160 bin kişi oradaydı. Ayrıca biz Konya’da tesis açılışı yaparken, ‘Ben yarın Eskişehir’e gidiyorum orada açılış merasimimiz olacak’ deyince, çok duygulandı. Eskişehir’e ayrı bir gönül bağı var, ayrı bir seviyor. ’Oradaki bütün kardeşlerime benim en kalbi selam ve muhabbetlerini ilet, ne gerekiyorsa yap’ dedi. Ben de Cumhurbaşkanımızın bu güzel selamını sizlere iletmenin bahtiyarlığını yaşıyorum değerli kardeşlerim. Ayrıca az önce değerli hocam şunu söyledi, buraya gerçekten yeni bir üniversite kazandırıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi. Gerçekten Eskişehir’de büyük bir kıymet olacak. Ben bu konuda özellikle hocamı, aynı zamanda Harun Karacanı ve Emine Nur Günay hocamızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir üniversite. Bunun değerini yakında anlayacaksınız. Ama bir üniversitenin kuruluş safhasında yardım gerekiyor. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesinin en eski hocalarından bir tanesiyim. Dolayısıyla bu teknik üniversitenin kuruluşunda ne gerekiyorsa yardım edeceğim. Hatta dahası var, tabi döner sermayenin de çalışması lazım. Biz de Bakanlığın bütün elemanlarının DSİ, orman, meteoroloji olarak birlikte projeler yapma talimatını şimdiden vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun teknik üniversiteniz" dedi.

Eskişehir’e 62 milyon TL’lik 8 tesis

Eskişehir’deki eski stadyumun yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin New York’taki Central Park’tan daha güzel olacağını söyleyen Bakan Eroğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"62 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan 8 tesisin açılışını yapacağız. Ormancılık faaliyetleri ve projeli kapsamında 10 tesis ile Sarıcakaya Laçin sulaması ve Yunus Emre Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezinin temellerini atacağız. Eskişehir’e büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar kolay olmuyor.

Eski stadyum yıkılacak yerine ABD’deki Central Park’tan daha güzel Millet Bahçesi yapılacak. Hayırlı olsun."

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Eskişehir’de 62 milyon lira yatırım bedelli 5 tesisin açılışı ve 3 tesisin de temel atma töreni için düğmeye bastı.

Okunan ezanın ardından iftar yapan vatandaşlar, daha sonra Bakan Eroğlu tarafından dağıtılan fidanlardan aldı.