29 Kasım Çarşamba günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak hizmete alınacak eserlerden Eskişehir de payını alacak.

Türkiye’nin daha refah ve daha müreffeh günlere kavuşması için dev barajlar, bereketli sulama tesisleri ve geniş orman alanları tesis ettiklerini kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Biz de bu gaye ile asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın büyük bir hasretle beklediği projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede eserlerimizle destan yazdığımız son 15 yılda 156 milyar lira yatırım yaptık ve cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık” dedi.

15 yıllık sürede 508 adedi baraj olmak üzere ülkeye 7 bin 200 adet yeni tesis kazandırdıklarını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Yine bu dönemde orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırarak 3 milyar 820 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Yıl sonu itibarıyla ise bu rakamı 4 milyara yükseltmiş olacağız. Tabii hayatın devamına önem vererek korunan alanlarımızı arttırdık. Meteorolojide teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirerek hava tahmin oranlarımızı yüzde 90’ın üzerine çıkardık” diye konuştu.

"Eserleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete alacak"

Hizmet hususunda kendileriyle yarışarak her yıl bir önceki yıldan daha fazla tesis inşa ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bakanlık olarak her yıl tesisleri toplu olarak hizmete aldık. Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam ediyoruz. Aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atık su arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile ağaçlandırma, ormancılık, milli park ve meteoroloji projelerinin yer aldığı 7,7 milyar TL’ye mal olan 375 dev tesisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alacağız.”

"Eskişehir’de hizmete alınacak eserlerin toplam yatırım bedeli 44 Milyon TL’yi geçiyor"

Ülke genelinde hizmete alınacak bu tesislerden Eskişehir’in de payına düşeni aldığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Eskişehir’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı toplam 4 adet eseri bu açılış merasiminde hizmete alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmete alınacak DSİ’ye ait eserlerin baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesislerinden oluştuğunu belirten Bakan Eroğlu, “DSİ tarafından tamamlanan Beyazaltın (Sepetçi) Barajı, Alpu Büğdüz Göleti, Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi ve Mihalgazi Karaoğlan Köyü Taşkın Koruma tesisleri ile Eskişehir’de yaklaşık 1,6 milyon metreküp su depolanacak, 14.200 dekar zirai arazi suyla buluşacak ve 1 köy taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor. Eskişehir’de hizmete alınacak bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli ise 44 milyon TL’yi geçiyor" ifadelerini kullandı.