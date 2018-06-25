Örnek projeyle örnek hizmet verdiler

İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanın uygulanan proje sayesinde, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde onlarca vatandaşa rahat bir oy kullanma hizmet sunuldu. Şehir merkezinin çeşitli mahallelerinde yaşayan ve fiziksel rahatsızlıkları yüzünden tek başlarına sandığa gidemeyecek durumda olan 51 seçmene, oluşturulan 12 kişilik personel hazırlanan 2 özel araçla gün boyu hizmet verdi. Seçim günü öncesi başvuru yapan ve adresleri vatandaşlar, ekipler tarafından evlerinden alınıp oy kullanacakları okullara götürüldü. Seçim kurullarına daha önce başvurmadıkları için oy kullanacakları sandıklar binaların yüksek katlarında olan seçmenler, hazırlanan özel cihazlarla merdivenlerden çıkartılıp oy kullanmaları sağlandı. Seçmenler oylarına kullandıktan sonra yine aynı ekipler tarafından evlerine götürüldü.

Sağlık ekiplerinin çabaları ile verilen bu hizmetten hayli memnun olan seçmen ve yakınları, bu çalışmanın örnek olduğunu, aksi durumda sandık başına ulaşmalarının hayli zor olacağını belirttiler.