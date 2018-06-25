Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 16:48

Örnek projeyle örnek hizmet verdiler

Türkiye’de sadece Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında dünkü seçimlerde 51 seçmen sandığa taşıyıp oylarını kullanmaları sağlandı.

Örnek projeyle örnek hizmet verdiler

25 Haziran 2018 16:48


İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa-Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanın uygulanan proje sayesinde, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde onlarca vatandaşa rahat bir oy kullanma hizmet sunuldu. Şehir merkezinin çeşitli mahallelerinde yaşayan ve fiziksel rahatsızlıkları yüzünden tek başlarına sandığa gidemeyecek durumda olan 51 seçmene, oluşturulan 12 kişilik personel hazırlanan 2 özel araçla gün boyu hizmet verdi. Seçim günü öncesi başvuru yapan ve adresleri vatandaşlar, ekipler tarafından evlerinden alınıp oy kullanacakları okullara götürüldü. Seçim kurullarına daha önce başvurmadıkları için oy kullanacakları sandıklar binaların yüksek katlarında olan seçmenler, hazırlanan özel cihazlarla merdivenlerden çıkartılıp oy kullanmaları sağlandı. Seçmenler oylarına kullandıktan sonra yine aynı ekipler tarafından evlerine götürüldü.


Sağlık ekiplerinin çabaları ile verilen bu hizmetten hayli memnun olan seçmen ve yakınları, bu çalışmanın örnek olduğunu, aksi durumda sandık başına ulaşmalarının hayli zor olacağını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç