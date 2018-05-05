Orta Asya’dan Dünyaya Şamanlar sergisi

Başta Orta Asya olmak üzere dünyanın farklı noktalarında görülen şaman ritüellerini ve şamanların gündelik hayatlarına dair nesneleri konu alan sergide Yakutistan’dan Moğollar’a ve Kuzey Amerika kabilelerine kadar çok geniş bir sahada görülen şamanizme ait materyaller sergileniyor.

“Materyallerimde hep doğal ürünler kullanıyorum”

Sergide kullanılan materyallerin tamamen doğal olduğuna dikkat çeken ve elde edilişinde doğaya veya herhangi bir canlıya zarar verilmediğini dile getiren sergi sahibi Yasemin Delibay, “Burada gördüğünüz her şey, şaman kıyafetleri, savaş başlıkları, mezarlar hepsi benim çalışmalarım. Öğrencilik yıllarımdan bu yana yaptığım,30 yıla yakın çalışmalarım. Benim yaptığım şaman bebeklerinden kolyeler var. Onların içinde mesela yapıştırıcı kullanmıyorum. Tümüyle doğal malzemeler kullanıyorum. Özellikle kültürüne uygun olsun diye. Doğal yollar ile hayatını kaybetmiş hayvanlardan gelen materyalleri kullanıyorum. Onun için materyallerimde hep doğal ürünler kullanıyorum” şeklinde konuştu.

Sergiyi Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de ziyaret etti. Serginin açılışında Yasemin Delibay ile birlikte kurdele kesen Avşarbey, konuşmasının ardından Delibay’a çiçek hediye etti.

Yasemin Delibay’ın hazırlayıp sunduğu sergi 5-13 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Sazova Parkı içerisindeki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.