Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 12:10

Ortada boru var yandan geç

Eskişehir’de yol çalışmalar sonucunda bir caddede ortaya çıkan yaklaşık yarım metre uzunluğundaki boru, seyir halindeki sürücüleri endişelendirerek ani manevra yapmalarına sebep olurken, kazalara da davetiye çıkartıyor.

Ortada boru var yandan geç

05 Temmuz 2017 12:10


Yenikent mahallesi Piri Reis caddesi üzerinde yapılan çalışmalar sebebiyle yolun tam ortasında duran sert plastik boru görenleri şaşırtırken sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol kenarında yapılan alt yapı çalışmaları sonucu ortaya çıktığı tahmin edilen boru sebebiyle, sürücüler karşı şeride geçmek zorunda kalıyor. Boruyu sonradan fark eden sürcüler ise ani manevralar yaparak borudan kaçıyor. Sürücüler borunun kaldırılmasını isterken, ortalama on gündür yolun bu halde olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu durumun maddi ve manevi zarara yol açabileceğinden endişelendiklerini belirtiyor.


Borunun, muhtemelen yol kenarında yapılan bir alt yapı çalışması sonucu bu şekilde ortaya çıktığını anlatan vatandaşlar, "Yaklaşık yarım metre uzunluğunda dik bir şekilde duran borunun ilk bakışta plastik mi, metal mi olduğunu anlamak mümkün değil. Zaten sürücüler araçları ile seyir halinde iken buna fark edemezler. Aniden boruyu fark eden sürcüler manevra yaparak araçları ile boruyu çarpmamaya çaba gösteriyor. Bu da yoğun trafik yaşanan yolda muhtemel kazalar için ciddi bir risktir. Çok sert plastik olan bu boru araçlara da zarar verebilir. Bunun günlerdir fark edilmemesi ve hala ortada durması çok ilginç" diye belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!