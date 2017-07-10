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10 Temmuz 2017 14:54

Oryantiring sporcuları İnönü’de yetişiyor

İnönü Belediyesi, gençlere kurs ve tatil imkanı sağlamak amacıyla; Türkiye Oryantiring Federasyonuna bağlı ülkenin dört bir yanından gelen 12-18 yaş gruplarından 85 öğrenci ile alanında uzman 14 eğitmen, oryantiring sporunu tanıtmak üzere İnönü THK tesislerinde 10 gün misafir edilecek.

Oryantiring sporcuları İnönü’de yetişiyor

10 Temmuz 2017 14:54


Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor olan, farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilen Oryantiring (yön bulma) sporu hakkında İnönü ilçesi sınırları içinde oluşturulan haritalarda belirlenen yerlere en kısa sürede ulaşmanın yöntemleri anlatılıyor. Belediye Başkanlığı, Oryantiring sporunda sponsorluğunu üstlendiği Avrupa ve Türkiye şampiyonalarından çok sayıda şampiyonluk ile İnönü’ye madalya getiren sporcuları gibi gençlerin de bu sporu öğrenerek Dünya Şampiyonalarında başarı elde etmeleri hedefleniyor.


Konu ile ilgili olarak Türkiye Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Tamer Doğan; 2020 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya şampiyonasına yeni yeteneklerin kazandırılması için İnönü’nün eşsiz doğasında bu imkanı sağlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.




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