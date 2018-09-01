Osman Usta’dan torna gösterisi

Sempozyumun emektarlarından Kınıklı pişmiş toprak ustası Osman Menteş, sempozyuma kısa bir süre kala Doktorlar Caddesinde vatandaşlara torna gösterisi sundu. Büyük ilgi gören gösteriye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katılırken, Osman Usta izleyicilere tornada çektiği küçük vazolar, kupalar ve süs eşyaları armağan etti. Kınıklı pişmiş toprak ustası Osman Menteş’in torna gösterisi ile yaptığı tanıtım etkinlikleri, Doktorlar Caddesi ve Hamamyolu Caddesi’nin ardından 2 Eylül Pazar günü Espark AVM’de devam edecek. 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek torna gösterilerinde Osman Usta, marifetlerini ve ustalığını Eskişehirli sanatseverler için sergileyecek. Tepebaşı Belediyesi’nin 2001 yılından beri düzenlediği sempozyum, bu yıl 01-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçeriği ve alanında özgün oluşuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da tek olma özelliği taşıyan sempozyumun resmi açılış töreni, 03 Eylül Pazartesi saat 18.30’da Eski Eti Fabrika alanında gerçekleşecek.

Sempozyum bu yıl Eti Şirketler Grubu’nun kurucusu ve onursal başkanı merhum Firuz Kanatlı anısına düzenleniyor.