Osmangazi Mahallesi’nde 5 bin kişiyle iftar

Odunpazarı Belediyesi; 75. Yıl, Gündoğdu, Emek, Yenikent ve Orhangazi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftar yemeğinin ardından Osmangazi Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Osmangazi Mahallesi eski muhtarlık yanındaki alanda gerçekleştirilen iftar programına; CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını birebir Başkan Kurt’a iletti. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt; vatandaşların dilek, şikayet ve isteklerini dinledi.

Sırada Vişnelik Mahallesi var

Odunpazarı Belediyesi Ramazan etkinlikleri, mahallelerde verilecek iftar yemekleri ile devam edecek. Bir sonraki iftar programı 1 Haziran 2018 Cuma Günü Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşecek.