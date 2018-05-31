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31 Mayıs 2018 15:20

Osmangazi Mahallesi’nde 5 bin kişiyle iftar

Odunpazarı Belediyesi mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programlarına Osmangazi Mahallesi ile devam etti.

Osmangazi Mahallesi’nde 5 bin kişiyle iftar

31 Mayıs 2018 15:20


Odunpazarı Belediyesi; 75. Yıl, Gündoğdu, Emek, Yenikent ve Orhangazi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftar yemeğinin ardından Osmangazi Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Osmangazi Mahallesi eski muhtarlık yanındaki alanda gerçekleştirilen iftar programına; CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını birebir Başkan Kurt’a iletti. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt; vatandaşların dilek, şikayet ve isteklerini dinledi.



Sırada Vişnelik Mahallesi var


Odunpazarı Belediyesi Ramazan etkinlikleri, mahallelerde verilecek iftar yemekleri ile devam edecek. Bir sonraki iftar programı 1 Haziran 2018 Cuma Günü Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşecek.




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