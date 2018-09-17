Sami Nebioğlu ve Mehmet Gencer'in “Osmanlı Bakır Kabartma Sanatı ile Atatürk Tabloları Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da katılım gösterdiği serginin açılışında çok sayıda sanatsever yer aldı.

"Sanatçıların yaptıkları bizim için önem taşıyor"

Serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, göreve yeni başladığını ve kurumsal açıdan Anadolu Üniversitesini yeni tanıdığını dile getirerek “Eskişehir'i zaten Türk dünyasında tanımayan yok. Sanatçı arkadaşlarımızın burada çalışmaları var ve ben size bu konu hakkında birkaç husustan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz, Türklerin en önemli özelliklerinden biri gittikleri ve geçtikleri yerlerde iz bırakmalarıdır. Bizlere ise torunları olarak düşen görev ise atalarımızın izlerini silmeden geleceğe taşımaktır. O nedenle sanatçıların yaptıkları bizim için önem taşıyor” dedi.

"Sanatçılara, saygı ve sevgi çerçevesinde önem verilmeli"

“Bugünkü sergide değerli devlet adamımız ve dünyaca ünlü komutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün konu edildiği çalışmalara yer verildiğini gördüm ve elbette bu tarz sanatsal etkinliklerle hatırlanması gerekiyor” diyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Bu mekân da bu tür bir etkinlik için oldukça güzel bir tercih olmuş. Özellikle gençlere bir tavsiyem olacak. Sanatçılara, saygı ve sevgi çerçevesinde önem verin. Çünkü sizi ileriye taşıyacak kültürel yapılanmayı sanatçılar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal ise, “Hepinizin bildiği üzere, 14 Nisan 2017'den bu yana 70'in üzerinde faaliyete Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Anadolu Üniversitesi adına bununla gurur duyuyoruz. Türk dünyasının gönül birlikteliğini ve bağlarını güçlendirmek için bu faaliyetlerin yoğunlaşmasını gönülden arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

Sanatçılar adına konuşmasını gerçekleştiren Sami Nebioğlu, “Bu alanda 25 yıldır devam ediyorum. Mehmet Gencer'le ise son iki yıldan beri beraber çalışıyoruz. Seyitgazi'de küçücük bir atölyeyle başlayan çalışmalarımız şu anda yurt dışından taleplerle karşılaşmakta. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Osmanlı Bakır Kabartma Sanatı ile Atatürk Tabloları Sergisi” 21 Eylül Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.