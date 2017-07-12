Osmanlı Ocakları 15 Temmuz’da meydanlara inmeye hazırlanıyor

Osmanlı Ocakları il, ilçe ve gençlik kolları yönetimi ile tüm teşkilatı, 15 Temmuz hain darbe gecesinin yıl dönümünde meydanlarda olacak. Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanı Esad Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 15 Temmuz demokrasi mücadelesinin unutulmayacağını söyledi. Eskişehir halkını Vilayet Meydanı’na davet eden Başkan Demirtaş, "15 Temmuz hain darbe gecesinin yıl dönümünde teşkilat olarak meydanlardayız ve tüm Eskişehir halkını meydanlara davet ediyoruz. Valilik meydanlarında sabaha kadar nöbetler tutacağız, kuranlar okuyacak ve dualar edeceğiz. Bizler Türk evlatlarıyız ve böyle bir girişim karşısında daha güçlü bir şekilde cevap vereceğiz. Sakın kimse bu halkı küçümsemesin, bizler devlet kuran sultanların, devlet kurtaran evlatlarıyız. 15 Temmuz demokrasi mücadelesini unutmadık unutturmayacağız" dedi.