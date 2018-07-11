Osmanlı’nın at yetiştirme merkezi Mahmudiye eski günlerine dönüyor

İlçede kurulan terapi merkezi ile engelli vatandaşlar tedavi olmaya devam ederken, 17 sağlık görevlisi eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldılar.

Osmanlı döneminde at yetiştirmek için kullanılan Mahmudiye ilçesi, şimdilerde atlı terapi merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açılan ilk terapi merkezinin ardından ikinci merkez Mahmudiye’de hizmet veriyor. Geçmişte kullanılan atlı tedavini örnek alan merkezde engelli vatandaşlar hem ata binme keyfini yaşıyor hem de tedavi oluyor. Mahmudiye Atlı Terapi Merkezi 2016 yılında pilot uygulamalar ile çalışmalara başlarken, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü BEBKA’dan (Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı) aldığı destek ile bir proje geliştirdi. Koordinatörlüğünü Enis Kazım Sezgin’in yaptığı projede, sağlık lisansiyerlerine hippoterapi uygulayıcısı sertifikası verildi. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet eden ve aralarında uzman doktor, fizyoterapist, psikologların bulunduğu 17 çalışan, 85 saat olmak üzere eğitim aldı. Eğitimi alan sağlık çalışanları için bugün sertifika töreni düzenlenirken, engelli vatandaşlara verilen eğitimlerin bir sonucu olarak atla gösteriler sunuldu. Sertifika törenine; AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kemal Şenocak ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kemal Şenocak, Atlı Terapi Merkezi’nin önemine değindi. Sertifika alan uzmanların engelli vatandaşlara sağlayacağı destekleri açıklayan Şenocak, “Ülkemizde yasal mevzuatları daha yeni yeni belirginleşen atlı terapi için en büyük ihtiyaçlardan birisi uzman terapi antrenörü ve uzman sağlık personelidir. Buradan yola çıkarak 2017 yılında atlı terapi antrenörü yetiştirilmesi amacıyla, üniversitemiz Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında ortak iş birliği protokolü yürürlüğe girmiştir. Aynı şekilde uzman sağlık personeli ihtiyacının karşılanması için de Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yapılmıştır. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde, BEBKA Teknik Destek Projeleri kapsamında sağlık personeline atlı terapi temel eğitimi 2018 Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşmiş, sertifika eğitimini başaran adaylar Türkçe, İngilizce olarak hazırlanan onaylı atlı terapi temel eğitimi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde yönetmeliği ve yönergeleri ile faaliyet gösteren bir terapi merkezinin, üniversite tarafından onaylanan atlı terapi antrenörlüğü sertifikası veriliyor olması çok önemli bir başlangıçtır. Böylece atlı terapi faaliyetlirinin eğitimli ve beceri belgelendirilmiş uzmanlarca yapılması sağlanacaktır” dedi.

Son konuşmayı yapan Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Mahmudiye’nin geçmişten bugüne gelen hikayesini anlattı. Geçmişin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydeden Avcı, “Ölen padişahlarımızı unutmayalım. Sultan 2. Mahmud’u unutmayalım. Burayı Osmanlı ordusu için at yetiştirmek üzere vakfeden 30. Padişahımız Sultan 2. Mahmud buranın temellerini attı. Allah gani gani rahmet eylesin. Daha sonra burası Osmanlı ordusu için gerçekten çok yararlı hizmetler veren bir merkez oldu. Cumhuriyet döneminde de buradaki atçılık kültürü devam ettirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında Ankara’da başlattığı atlı tedavi süreçlerine dair farkındalık burada da en somut ifadelerinden birisini buldu. Rahmetli Eskişehir Milletvekilimiz ve Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan burayı tekrar Türkiye’de atçılığın merkezi haline getirmek için büyük gayretler gösterdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Osmangazi Üniversitesi burayı bir yüksekokulla atlı terapinin ve kültürünün merkezi haline getirmek için okulu kurdu. Dönemin rektörü Hasan Gönen beye de bu vesile ile teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanıyken, o zamanki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer ziyaretime gelmişti. Orada görüşmemiz sırasında ben buranın özelliklerinden bahsedince dedi ki, ‘Terörde yaralanan askerlerimiz için Gülhane’de başlatmayı düşündüğümüz bir program var. Terörde ciddi yaralanmalar yaşayan insanlarımız için atlı terapi tedavisinin önemini biliyorum. Mahmudiye bunun için çok uygun olabilir.’ Bunun üzerine 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı kuruluşunda bunu da gündemimize aldık. Bu vesileyle emekli Orgeneral Necdet Özer beye de buradan hem teşekkürlerimizi iletiyoruz hem de dün ben kendisini törene davet için aradım. Tabii ki geç aradığımız için program yapamayacak durumdayken, sizlere ve özellikle sertifika alan değerli arkadaşlarımıza selamlarını ve tebriklerini iletmemi istedi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sağlık görevlilerine sertifikaları verildi ve tedavi gören engelli vatandaşlar atlarla kısa bir gösteri yaptı.