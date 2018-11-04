Osmanlıspor deplasmanda kayıp

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Eskişehir takımındaki çocukların gelişme içerisinde olması bizim işimizi oldukça zorlaştırdı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor, Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Akçay, "Eskişehir'in genç takımla oynuyor olması bizi müsabaka olarak umutlandırdı. Ancak yüksek şiddetli koşular konusunda olsun, hareketlilik konusunda olsun son dönemlerde Eskişehir takımındaki çocukların gelişme içerisinde olması bizim işimizi oldukça zorlaştırdı. Eskişehir'in bu uygulamadan çok karlı çıkacağını düşünüyorum. Genç oyunculardan birkaç tanesinin en azından Türk futboluna kazandırılmış olması veya kazanılmış olması da iyi bir proje olarak gözüküyor. Zorlukla yapılmış bir proje ama iyi olacak inşallah. Türk futbolu adına da seviniyoruz. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Bizim oyunumuzla ilgili çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Bunu kamuoyu taktir eder ama dediğim gibi almak istediğimiz şeyleri alamadık. Rakibi tebrik ediyorum" diye konuştu.