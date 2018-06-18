Otizm şüpesi uyandıran çocuk davranışları nelerdir

Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu, son yıllarda aşıların otizm yaptığına dair yanlış bilgilerin ailelerin kafasını karıştırdığını anlatarak, yapılan çalışmalarda aşılar ve otizm arasında kesinlikle bir ilişki bulunmadığının ortaya çıktığını belirttti.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu “Otizm Spektrum Bozukluğu” hakkında bilgilendirici bir açıklama yaptı. Bu rahatsızlığın, sosyal/toplumsal iletişim ve etkileşimde bozulma ve sınırlı-tekrarlayıcı davranış ve ilgilerle kendisini gösteren çocukluk çağı bozukluğu olduğunu anlatan Dr. Eyüpoğlu, "Yaklaşık 100 çocukta bir görülen bu bozukluk erkeklerde kızlara göre 4 kat daha fazla görülmektedir. Otizmli ailelerin doktora en sık başvuru nedeni ise konuşma gecikmesidir. Fakat unutulmaması gereken önemli nokta konuşma gecikmesinin tek başına otizm belirtisi olmadığıdır. Otizmde en önemli bozukluk sosyal iletişim ve etkileşim alanındadır. Küçük çocuklarda otizmi düşündürecek başlıca belirtiler; göz teması kuramama, ismi ile seslenildiğinde bakmama, dönen nesnelere karşı fazla ilgi duyma, işaret parmağını kullanarak istediğini gösterememe, kendi halinde olma, oyuncaklarını amacı dışında kullanma ve insanlarla iletişim kurmakta zorluktur. Bu çocuklar genellikle yalnız kalmayı tercih ederler. Otizm tanısı çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından yapılan ayrıntılı öykü ve klinik görüşme ile konur. Otizmde genellikle tanı 2-4 yaş arasında konur. Günümüzde en etkin tedavi yöntemi halk arasında ‘özel eğitim’ olarak bilinen davranış temelli müdahale programlarıdır. Bu nedenle bu bozukluğun erken tanınması ve tedaviye erken başlanması oldukça önemlidir. Çünkü erken yaşta başlanan eğitsel tedaviler ile otizm belirtilerinde büyük azalma sağlanabilmektedir" diye belirtti.

Aşılar ve otizm arasında kesinlikle bir ilişki yok"

Son yıllarda aşıların otizm yaptığına dair yanlış bilgilerin ailelerin kafasını karıştırdığını, yapılan çalışmalarda aşılar ve otizm arasında kesinlikle bir ilişki bulunmadığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu, şunları belirtti;

"Ayrıca ‘alternatif tedavi’ olarak adlandırılan diyet uygulamaları, vitamin takviyesi ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi seçeneklerin otizm tedavisinde etkili olmadığı gösterilmiştir. Tam aksine özellikle diyet uygulamaları, günlük yaşam değişikliklerinden çoğunlukla rahatsızlık duyan bu çocuklarda yaşam kalitesini bozup davranışsal ve duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Peki hangi durumlarda çocuğunuzdan şüphelenip, ayrıntılı değerlendirme için hekime başvurmalısınız? Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, seslendiğinizde dönüp bakmıyorsa, konuşulanları duymuyormuş gibi davranıyorsa, parmağıyla işaret edip istediği şeyi size gösteremiyorsa, oyuncaklarıyla uygun oynayamıyorsa, yaşıtlarıyla iletişime geçmekte zorluk yaşıyor ve genellikle kendi halindeyse, kendi etrafında dönme ve el çırpma gibi hareketler yapıyorsa, bazı eşyaları döndürmek ve sıralamak gibi davranışlar sergiliyorsa otizm açısından değerlendirilmesi için çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurmanız gerekmektedir.”