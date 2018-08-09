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09 Ağustos 2018 16:08

Oto hırsızından basın mensuplarına çirkin hareket

Eskişehir’de bir oto hırsızı babası ile adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarına el hareketi yaptı.

Oto hırsızından basın mensuplarına çirkin hareket

09 Ağustos 2018 16:08


Eskişehir’de polis ekipleri son bir hafta içerisinde meydana gelen oto hırsızlığı olayları ile ilgili araştırma başlattı. Son olarak A.D. isimli vatandaş Emek Mahallesi Koyuncu Sokak üzerinde trafikten çekme belgeli 1988 model otomobilin çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışmaları derinleştirirken, güvenlik kamerası incelemelerinde aracın oto kurtarıcı ile götürüldüğü tespit edildi.



2 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor


Kurtarıcı ile götürülen aracın Gündoğdu Mahallesi Sanayi Çarşısı içerisinde hurda işletmesinde olduğu ortaya çıktı. B.A. ile oğlu U.A. isimli şahıslara ait iş yerinde başka bir araca ait motor bloku ile şanzıman olduğu görüldü. Yapılan araştırmada parçaların 5 gün önce Gündoğdu Mahallesi Alpu yolu hobi bahçeleri yanından çalınan 1975 model otomobil cinsi araca ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili hurdacılar B.A. ve oğlu U.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayın diğer faili olduğu tespit edilen O.B. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Trafikten çekme belgeli araç ve parçalanan aracın motor bloku ile şanzımanı ise sahiplerine teslim edildi.



Basın mensuplarına çirkin hareket


Öte yandan olayın şüphelileri baba ve oğlu bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına dönen şüphelilerden U.A., küfürler savurarak el hareketi yaptı.




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