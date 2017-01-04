Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 16:44

Oto hırsızlar yakayı ele verdi

Oto hırsızlar yakayı ele verdi

04 Ocak 2017 16:44

Eskişehir’de oto hırsızlığına karıştıkları iddiası ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Huzur mahallesi Gümüşçü sokak üzerinden H.A.’ya bir otomobilin çalınması ihbarını alan ekipler konu ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalınan otomobili Emek mahallesi Dekor sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler çevrede bulunan kameralarda hırsızların farklı bir araçla kaçtığını tespit etti. Ekipler, Emek mahallesi Demirköy sokakta şüphelilerden 2’sini kaçmış oldukları araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler olayda farklı bir arkadaşlarının olduğunu itiraf etmesi üzerine polis ekipleri 3’üncü şüpheliyi de bir benzin istasyonu yakınlarında yakaladı. Yakalanan şüphelilerden M.O.’nun hayvan hırsızlığı suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.O., Ş.K. ile C.Y. ifadelerinin alınması için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -4°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç