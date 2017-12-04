Otobüs yolcusu üzerinden eroin ve hap çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir’e otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir otobüs içerisindeki O.D. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinden 12 gram eroin maddesi ve bir adet Larice ibareli uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheli şahsa "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.