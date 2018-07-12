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12 Temmuz 2018 17:08

Otobüsten inerken düşen yaşlı kadın yaralandı

Eskişehir’de otobüsten inmek istediği sırada dengesini kaybederek yere düşen yaşlı kadın yaralandı.

Otobüsten inerken düşen yaşlı kadın yaralandı

12 Temmuz 2018 17:08


Olay, Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. 26 H 0055 plakalı otobüse binen yaşlı kadın, inmek istediği durakta kapının açılmasıyla birlikte harekete geçti. Bir anda dengesini kaybeden yaşlı kadın, kaldırımın üzerine yığıldı. Bu anları fark eden otobüs şoförü hemen yaşlı kadının yanına gelerek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, dikkatiyle olası bir kötü durumun önüne geçen otobüs şoförüne vatandaşlar teşekkür etti.




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