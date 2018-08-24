Otogarlarda ‘bayram dönüşü’ hareketliliği

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da birçok vatandaş memleketlerine dönebilmek için otobüs yolcuğunu tercih etti. Otogarlardaki bu hareketlilik, otobüs firmalarının da yüzünü güldürdü.

"Bursa ve İstanbul yönüne giden otobüsler dolu"

Şehirlerarası Eskişehir Otobüs Terminali’nde özel bir otobüs firmasında yönetici olarak görev yapan Çetin Buyurgan, "Bursa, İstanbul yönü olan arabalar dolu. Çünkü bayramın başlangıcında Bursa’dan buraya çok gelen oldu. Şimdi de Bursa ve İstanbul yönüne giden arabalar dolu. Fakat Ankara ve Doğu illerine giden arabalarımızda yer var. Bayram öncesi yolcularımızı doğu illerine biz yolladık. Burası doluydu. Şimdi de gelişler oradan olduğu için o taraflar dolu" şeklinde konuştu.

"2 gün gidişlerde ve 2 gün dönüşlerde bir yoğunluk yaşadık"

Bir diğer otobüs firmasında yönetici olarak görev yapan Gökhan Güldaş ise bayramın ilk günlerinin ve son günlerinin otogarlardaki hareketliliği arttırdığını vurguladı. Güldaş, "9 günlük tatilin etkisi biz de çok büyük. Ama büyük derken iyi anlamda değil. 9 günlük tatil boyunca doğal olarak 2 gün gidişlerde ve 2 gün dönüşlerde bir yoğunluk yaşadık. Bayram tatili 9 güne bağlanınca ister istemez herkes 2 günde gitti, 2 günde de gelmeye çalışıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

"İyi iş yaptık"

Özel bir otobüs firmasının temsilciliğini yapan Fatih Gündoğmuş ise bayramın kendileri açısından güzel geçtiğini aktararak, "Şu anda yaz sezonundayız ve 9 günlük tatil oldu. Allah bereket versin, iyi de iş yaptık. Hala da yapıyoruz. Bu hafta sonu, pazara kadar yoğun, pazardan sonra yine normal sezona döner" dedi.

Şehirlerarası Eskişehir Otobüs Terminali’ndeki yolculardan Berke Albayrak ise bayramda kendisinin de otobüs yolcuğunu tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bayram daha iyi. Bilet bulabildik. Ben daha çok hızlı tren ile yolculuk yapıyorum. Ama hızlı trende yer olmadığından otobüslerde yer bulabildim."