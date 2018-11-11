Otomobil faresi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de son 15 gün içerisinde otomobil ve otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezinde son 15 gün içerisinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ve otomobil çalınması olayları ile ilgili olarak Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan araştırmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu 3 şüpheli tespit edildi. Otomobil cinsi araçlardan ses sistemleri, oto teybi, amfi, hilti, matkap, arazi tarama cihazının yanı sıra bir de otomobil çalan şahısların, ürünleri sanayi sitesinde sattıkları belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli D.E. (26), U.T. (29) ve M.C. (24) yakalanırken, aramalarda çaldıkları bir otomobil ve yaklaşık 35 bin lira değerindeki eşyalar ele geçirildi. Bulunan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.