Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:42

Otomobil pazarı bu hafta sonu da ücretsiz

Tepebaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan kentin en büyük otomobil pazarı, vatandaşlardan yoğun talep gördü.

Otomobil pazarı bu hafta sonu da ücretsiz

25 Mayıs 2018 14:42

Otomobil pazarı, Pazar günü de ücretsiz olarak hizmet verecek.


Tepebaşı Belediyesinin Muttalip mevkiinde, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü karşısında hizmetine sunduğu otomobil pazarı, açıldığı ilk hafta yoğun talep gördü. İkinci el otomobil pazarı, ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Vatandaşların, ücretsiz olarak tesiste çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir de kafeterya bulunuyor. Açık oto pazarının işletmesi Tepebaşı Belediyesi ile yapılan protokolle Tepebaşı A.Ş. tarafından sürdürülüyor. Tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 lira bedel karşılığında hizmet vermeye devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
22
°
C
  • Cumartesi
    22°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç