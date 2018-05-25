Otomobil pazarı bu hafta sonu da ücretsiz

Otomobil pazarı, Pazar günü de ücretsiz olarak hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesinin Muttalip mevkiinde, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü karşısında hizmetine sunduğu otomobil pazarı, açıldığı ilk hafta yoğun talep gördü. İkinci el otomobil pazarı, ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Vatandaşların, ücretsiz olarak tesiste çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir de kafeterya bulunuyor. Açık oto pazarının işletmesi Tepebaşı Belediyesi ile yapılan protokolle Tepebaşı A.Ş. tarafından sürdürülüyor. Tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 lira bedel karşılığında hizmet vermeye devam edecek.