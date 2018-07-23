Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 12:06

Otomobil tutkunları Eskişehir’de buluştu

Türkiye’nin farklı illerinden gelen otomobil tutkunları Eskişehir’de biraraya geldi.

Otomobil tutkunları Eskişehir’de buluştu

23 Temmuz 2018 12:06


Eskişehir Yeni Stadyum önüne gelen otomobil tutkunları, Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği’nin ev sahipliğinde buluştu. Özellikle Bursa, Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Kütahya, Bolu, Ankara ve Bilecik’ten katılımın yaşandığı Extreme Tuning Fest, Eskişehir’e oldukça büyük bir katkı sağladı. Etkinliğe katılmak için çevre illerden gelen vatandaşlar bir çok oteli doldururken, otomobil sektöründe Eskişehir’in ismi ön plana çıkartıldı.


Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Auto Show 26 Otomobil Sporları Derneği Başkanı Hasan Akbaş, "Eskişehir’in tanıtımı ve kültürel değerleri için önem bir etkinlik gerçekleştirildi. Alanda 800’den fazla araç, 37 firma ve 48 otomobil grubu ile derneği vardı. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar ve hepsinden önemlisi aile ortamı içinde ufak araç yarışmaları düzenlendi. Birlik beraberlik içerisinde otomobile gönül veren tüm kardeşlerimizi Eskişehir’de en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Amacımız Extreme Tuning Fest etkinliğini her sene yaparak, Eskişehir’e ve Eskişehir’deki esnaf ile otomobil sektörüne katkı sağlamaktır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç