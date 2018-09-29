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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Selma Sezer'in kullandığı 16 YG 026 plakalı otomobil ile Oğuz Kaan Elver (28) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elver kurtarılmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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