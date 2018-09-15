Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Alpu karayolu Sevinç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün belirlenemediği 26 AL 539 plakalı otomobil ile 26 BL 086 plakalı otomobil Sevinç Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Özdal (83) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.