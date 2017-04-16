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16 Nisan 2017 14:31

Oy kullandıktan sonra pikniğe giderken trafik canavarına yakalandılar

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, oy kullandıktan sonra pikniğe giden Bingöl ailesinin bulunduğu otomobilin bir kamyonla çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 3 çocukları ise yaralandı.

Oy kullandıktan sonra pikniğe giderken trafik canavarına yakalandılar

16 Nisan 2017 14:31


Kaza, öğlen saatlerinde Bozüyük-Eskişehir karayolu İnönü ilçesi sapağı yakınlarında, köprü çalışmaları sebebi ile tek yönden trafik akışının bölündüğü yerde yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan referandumda oylarını kullandıkları öğrenilen anne ve baba, çocukları ile birlikte pikniği giderken trafik canavarına yakalandılar. Bozüyük’ten Eskişehir istikametine giden Mesut Bingöl yönetimindeki 26 BE 857 plakalı otomobille, bölünen yolun girişinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 F 0085 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, anne Nejla Bingöl ile baba Mesut Bingöl otomobilde sıkışıp hayatlarını kaybederken, 3 çocukları ile yaralandı. Kazada, kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


Kazanın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hayatlarını kaybeden anne ve babanın cenazesini güçlükle araçtan çıkartırken, yaralı çocuklar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayın ardından bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.




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