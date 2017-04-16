Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:36

Oy kullanma isteği engel tanımadı

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi için halk oylamasına katılmak isteyen yaşlı ve sağlık sorunu olanlar da sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Oy kullanma isteği engel tanımadı

16 Nisan 2017 13:36


Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sabah saatlerinden itibaren halk oylamasına yoğun katılım oldu. Engeli, sağlık problemi olan ve yürümekte zorlanan yaşlı vatandaşlar da oy kullanmaya geldi.


68 yaşındaki kızıyla oy kullanmaya gelen 96 yaşındaki Ahmet Tunalı, oy kullanmaya çok geldiğini, bundan sonra da daha çok oy kullanmaya geleceğini söyledi.


Oy kullanmaya akülü aracıyla gelen Kevser Ceyhan, özrünün oy kullanmaya engel olmadığını, oy kullandığı için çok iyi ve mutlu olduğunu belirtti.


Ayağı kırık halde oy kullanmaya gelen Nazan Biricik de, “Ayağım kırık, ama gayretle geldi. Vatandaşlık görevimi yaptım, ülkemiz, devletimiz, evlatlarımız için hayırlı olsun” dedi.


Ümmüş Hurmacı, “Sağlık görevlilerinden Allah razı olsun, onlar sayesinde bizlerde görevimizi yaptık. Vatana, millet hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Ayrıca, ameliyat olan yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaş ise ailesi tarafından araçla oy kullanacağı okula getirildi. Araçtan inemeyen yaşlıya, sandık görevlileri oy pusulası ve mührü araca getirerek, oy kullanmasına yardımcı oldular.


Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Engelli Koordinasyon Merkezi, evinden çıkamayan vatandaşlara yarım ederek, araçlarla oy kullanacağı okullara kadar götürerek, vatandaşlık görevini yerine getirmesine yardımcı oldular. Engelli Koordinasyon Merkezi görevlisi Serpil Çoban, “Evinden çıkamayan engelli hastalara hem evde hizmet veriyoruz hem de bu şekilde oy kullanmalarda evlerinden alıp oy kullanmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
20
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:23
  • Güneş :06:10
  • Öğle :13:09
  • İkindi :16:53
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!