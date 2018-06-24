Oy kullanmadaki engeller kaldırıldı

kat işaret edilince, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" projesi devreye girdi.

Engelli olan 19 yaşındaki Selçuk Deniz, Tepebaşı ilçesinde bulunan Cahit Kural İlköğretim Okulu’na oy kullanacaktı. Yürüme engeli bulunan Deniz’in 2. katta oy kullanması pek mümkün gözükmüyordu. Eskişehir’de devreye giren ve koordinatörlüğünü Enis Kazım Sezgin’in yaptığı "Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" projesi ile tanışan Deniz, merdivenleri oturarak çıkabildiği araç sayesinde oyunu kullandı. Oy işleminin ardından özel dizayn edilen minibüse alınan genç adam evine geri bırakıldı.

"Asansör olmadığından dolayı 2. kata arkadaşlar çıkarttı"

Selçuk Deniz’in ağabeyi Sebahattin Deniz, kardeşinin küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle yürüyemediğini belirtti. Konuşmakta da zorlanan Selçuk için "Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" projesinden faydalandıklarını anlatan ağabey Deniz, "Selçuk 19 yaşında ve küçükken menenjit rahatsızlığı geçirdi. Şu an zaten yürüyemiyor. Geçen seneden bu yana projeye devam ediyoruz. Çok da memnunuz sağolsunlar, gidilecek yerlere gelip götürüyorlar. Hastaneye ve okula giderken bize yardımcı oluyorlar. Bugün Selçuk’a sadece kardeşim refakatçi oldu, ama arkadaşlar sağolsun çok yardımcı oldular. Asansör olmadığından dolayı 2. kata arkadaşlar çıkarttı" dedi.