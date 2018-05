Oyun ve terapi bir arada hipoterapide

Dr. Türkan Tünerir, Eskişehir’de ilk kez uygulanan hipoterapi hakkında bilgi verdi.

’At binme simülatör cihazı’ ile Eskişehir’de ilk defa at ile yapılan tedaviyi Fizyomer’e getirdiklerini aktaran Dr. Tünerir, tedavinin özelliklerini şöyle anlattı: “At binme simülatör cihazı tedavi salonu içinde hastalarımızın kolaylıkla fizyoterapistleri eşliğinde binebileceği ve başarılı sonuçlar alabileceği bir egzersiz cihazıdır. Özellikle bel, sırt ve karın kaslarını, kalça ve bacak kaslarını çalıştırmakta zorluk çeken hastalar için komplike, tüm hareketlerin aynı anda yapılabildiği ve gelişmenin hızlandırılabileceği bir cihaz, yine çocuklarda pek çok hastalıkta, dengeyi ve kasları güçlendirerek tedavi sağlanmakta. Yetişkin hastalarda da pek çok alanda kullanılabilmekte, özellikle ampütasyon dediğimiz kol ve bacağın olmaması durumunda da gövdenin, bacak ve kol kaslarının güçlendirilmesi alanında kullanılabiliyor.”

At binme olanağı salona getirildi

Hipoterapinin at ile tedavi anlamına geldiğini ve günümüzde de yaygın olarak bilinen bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Dr. Türkan Tünerir, “Ancak ata binmek, günümüzde her zaman ulaşılabilir bir yöntem olmadığı için, dünyada da yeni kullanılmaya başlanan bir cihaz olan at binme simülatör cihazını biz ilk defa Fizyomer’e getirttik. Bu cihaz ile; hastalarımız tedavi olurken, gövde ve sırt kaslarının, kol ve bacak kaslarının tümünü aynı anda çalıştıran bir yöntem uyguluyoruz” dedi.

Hastaların tümünün at binme imkanı olmadığı için bu cihaz ile o eksikliği gidermeye çalıştıklarını belirten Dr. Tünerir, “Hastalarımıza ata binme ile yapılan tedavinin tüm olanaklarını rahat bir ortamda, bir salonun içinde her zaman ulaşılabilir olarak sunduk” şeklinde konuştu.

Hangi hastalıklarda kullanılıyor

Bu cihaz ile özellikle serebral palsisi olan hastaların tedavisinde çok başarılı sonuçlar aldıklarını kaydeden Dr. Tünerir, şunları söyledi:

“Hipoterapiyi genellikle haftada 3 gün 20 dakika uyguluyoruz. 2 yaşın üzerindeki tüm çocuklara uygulanabilmekte, özellikle gövde kaslarındaki zayıflık ve dengedeki bozukluk nedeniyle yürüyemeyen çocuklarımızın yürümesinin çabuklaştırılması, hareketlerinin hızlandırılması ve dengesinin korunması amacıyla fizyoterapistlerimiz eşliğinde bu cihazı kullanarak çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Hipoterapi yöntemi; serebral palside, down sendromunda, otizmde, hemipleji (Felç, inme), parapleji (Omurilik felci) başarılı sonuçlar veren bir yöntem, özellikle çocuklarda çok başarılı sonuçlar alıyoruz, onlar burada oyun oynuyor gibi tedavi oluyorlar ve sportif bir faaliyet olarak da görüyorlar bunu.”

Yetişkinlerde pek çok alanda kullanılıyor

Çocuklarla çalışılabildiği gibi özellikle yetişkin hastalarda da bu cihazın kullanılabildiğini belirten Dr. Tünerir, “Yetişkinlerde hemipleji, parapleji hastalığında, kas hastalıklarında, denge bozukluklarında kullanılabilen bir cihaz. Hatta bayanlarda kilo vermede-enerji kullanımını arttırdığı için- rahatlıkla kullanılabilmekte” dedi.

Hastaların gövde kaslarının fizyoterapistler tarafından çalıştırılırken zaman zaman zorluklar yaşanabildiğini ve fizyoterapistler tarafından tüm kasların aynı anda çalıştırılabilmesinin her zaman mümkün olmadığını belirten Dr. Türkan Tünerir, “Ancak at binme simülatör cihazında hastaların tüm kasları çalıştırılabilmekte, özellikle de tüm kaslardaki koordinasyon, motor becerileri sağlanmakta, ayrıca hastanın gövde ve sırt kaslarını çalıştırarak daha rahat ve dik oturması sağlanabilmektedir” diye konuştu.

Hem oyun hem tedavi

Yöntemin çok kolay, eğlenceli ve uygun maliyetli bir yöntem olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Tünerir, “Çocuklar canının acıyacağı düşüncesi ile fizyoterapistleri bazen yanlarına yaklaştırmak istemiyorlar, ancak burada gördüğünüz gibi çocuklar hem oyun oynuyor hem de tedavi oluyor” ifadelerini kullandı.