Oyuncaklarını kardeşleri ile paylaştılar

Seyitgazi ilçesine yerleşen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları güzel bir gün geçirdi. Toprağın, tozun, çadırların ve daha birçok olumsuz şartın arasında hayatlarını devam ettiren çocuklar, "Oyuncağımı kardeşimle paylaşıyorum" projesi ile yeni oyuncaklara sahip oldular. Projeye birçok önemli isim destek verirken, oyuncak dağıtımına Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Ateş, "Bizim için yüzlerce kilometre öteden gelerek, meyvemizin ve sebzemizin soframıza gelmesinde en büyük katkıları olan bu vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Her sene Şanlıurfa’dan gelen işçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak hepimizin görevidir. Özellikle ’Oyuncaklarımı kardeşimle paylaşıyorum’ projesi gibi anlamlı bir projeye öncülük eden Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı’ya ve projeden desteklerini esirgemeyen Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür ederim. Bizler de böyle anlamlı bir projenin içinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Çocuklar gülerse, dünya güler temel şiarımızdır. Dün olduğu gibi, bugün de,yarın da sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alacağız. Kardeşlik köprülerimizi artırıp, bu köprülerimizi sağlamlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.