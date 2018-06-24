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24 Haziran 2018 12:56

Oyunu kullanan Başkan Kazım Kurt, herkesi verdiği oya sahip çıkmaya çağırdı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Oyunu kullanan Başkan Kazım Kurt, herkesi verdiği oya sahip çıkmaya çağırdı

24 Haziran 2018 12:56

Kazım Kurt, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oyunu Şeker Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu’nda 2263 nolu sandıkta kullandı.


Oyunu kullanmak üzere gittiği okulla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kazım Kurt, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Herkesi verdiği oya sahip çıkmaya çağıran Başkan Kurt, “Öncelikle bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İki aya yakın bir süredir bütün partiler, adaylar ve partililer halkımızla birlikte çalıştı. Herkes düşüncesini anlattı. Bugün artık sonucu alma günü. Türkiye’nin güzel günler göreceğine inanıyorum. Ben artık insanlarımızın demokratik geleneklere sahip çıktığını ve bundan vaz geçmeyeceğini bugün bir kez daha gördük. Kazanacağız, başaracağız. Bu son 1 ay içerisindeki bütün kamuoyu yoklamaları ve alanlardaki kalabalıklar bunu gösteriyor. Bugün, herkes verdiği oya sahip çıkmalı. Biz özellikle seçmenlerimize ve partililerimize, hemşehrilerimize sandıkların açıldığı saatlerde oy kullandığı mekanlarda olmasını söyledik. Bu, herhangi bir yanlış işe teşebbüs edecek insanlara engel olmak için gerekli.”




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