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18 Haziran 2017 14:48

Öz-İş temsilcilikleri, Eskişehir’de toplandı

Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri (Öz-İş) Sendikası, gündemi değerlendirmek ve bölgedeki 5 ilde çalışan özel güvenlik görevlilerini tek çatı altında toplamak amacıyla Eskişehir’deki olağan genel kurulda bir araya geldi.

Öz-İş temsilcilikleri, Eskişehir’de toplandı

18 Haziran 2017 14:48


Buluşmada, Öz-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Ahmet Durmaz da yer aldı. Genel kuruldaki ana tema, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik ve Uşak’taki Öz-İş temsilciliklerinin tek çatı altında toplanması oldu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından genel kurulda bir konuşma yapan Öz-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Mesut Üngör, “5 ili kapsayan üye sayımız bin 389 kişidir. Özel güvenlik görevlilerinin 5 ilde kamu örgütlenmesinin yüzde 85’i tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.


Örgütlerin, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik ve Uşak’ta birçok farklı alanda görev aldığını belirten Başkan Üngör, “Yüzde 85 toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu kararı gereği çıkmıştır. Amacımız 19 numaralı iş kolunun 1’nci sendikası olan Öz-İş Sendikasını Eskişehir şubemize bağlı 5 ilde 1’nci sendika yapmaktır” şeklinde konuştu.


Genel kurulda konuşma yapan bir diğer isim ise Öz-İş Sendikası Genel Sekreteri Kadir Sağlam’dı. Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Sağlam, “Daha önce 5 ilde il temsilciliği olarak faaliyet gösteriyorduk. Ana tüzüğümüz gereği ana şubeyi Eskişehir’de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünü bizlere hazırlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sektörümüzde 308 bin 860 kişi çalışmaktadır. Faaliyet gösteren şirket sayısı 21 bin 456’dır. Sektörde sertifika alan kişi sayısı 1 milyon 560’dır. Neredeyse artık her evde özel bir güvenlik görevlisi var. Bu sektörün yıldızı olan sendikamız 2011 yılında kurulmuştur. 33 bin 157 üye ile sektörün birinci sendikasıdır. Sendikamız birinci görevi, Türkiye’de çalışan özel güvenliklerin ihtiyaç beklentilerine en adil bir şekilde cevap vermektir” dedi.


Olağan genel kurul, gündemin değerlendirilmesi ve yapılan teşekkür konuşması ile sona erdi.




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