(Özel) 100 dolar bozdurana domates bedava

Semt pazarlarında esnaflık yapan Erdal Görgeç, ayrıca Eskişehir’in 7 Cüceler Tiyatro Grubu’nda ’Bilgin’ karakterini canlandırıyor. ABD tarafından Türkiye’ye uygulanan ekonomik yaptırımlar karşısında vatandaşları döviz bozdurmaya davet eden Görgeç, 100 dolar bozdurana 1 kilo domatesi ücretsiz veriyor. Kendi imkanları dahilinde kampanyaya destek olduğunu belirten Görgeç, "Ülkeme yapılan oyun karşısında sessiz kalamazdım. Konu tamamen Türkiye yani vatanımız. Benim elimden bu kadar destek olmak geliyor. Yeter ki dolarlarını bozdurup, ülkeye ekonomisine destek olsunlar. Ben de 1 kilogram domatesi hediye olarak veriyorum. Birçok esnaf kardeşimiz bu kampanyaya Allah razı olsun ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar. Vatandaşlar da yazıyı okuyup ilgi gösterip teşekkür ediyorlar. İnşallah bu zor günleri ülkece aşarız" dedi.