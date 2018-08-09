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09 Ağustos 2018 13:34

(Özel) Ağzınızda bu belirtiler varsa dikkat

Diş Hekimi Hatice Temizyürek, ağız kanserinin belirtilerine ve erken teşhisin önemine dikkat çekti.

(Özel) Ağzınızda bu belirtiler varsa dikkat

09 Ağustos 2018 13:34


Türkiye’de ölüm nedeni olarak kanser, kalp hastalıklarından sonra ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Ağız kanserleri de kanser türleri arasında ilk 8’de yer alırken ağız içinde en sık görüldüğü alan dil ve dudak olarak öne çıkıyor. Dikkatli incelendiğinde ağız kanseri belirtilerinin fark edileceğinden söz eden Dt. Hatice Temizyürek, hastalığın sessiz ve yavaş ilerlediğinden bahsetti. Hastalığın erken dönemlerde belirti vermediği için fark edilmesinin zor olacağını ve hastalık ortaya çıktığında tedavi şansı azalmış olacağını söyleyen Temizyürek, “Hastalık henüz başlamadan belli durum ve lekelerle kendini belli eder. Bunlar beyaz ve kırmızı lekelerdir. Bu lekeler yanağın iç taraflarında, dilde, dil altında, damakta, dudaklarda ve boğaza yakın kısımlarda görülür. Beyaz olanlar düz, geniş, kalın ve katıdır. Kırmızı olanlar ise yumuşak ve bazen benekli yapıda görülür. Genellikle ağrı ve acı gibi belirtiler vermezler. Bu lekelerin fark edilmeden uzun süre varlığı ağızda devam ederse ağız kanseri oluşumuna neden olacaktır. Hastalığı yaşayan hastalardan alınan bilgilere göre kanser gelişmeden önce ağızda uzun süreli yanma ve kuruma da hissedilmektedir” ifadelerini aktardı.



Sigara içenler risk altında


Ağız kanseri riski sigara içenlerde yüzde 90 oranında artış gösterirken ailede kanser hastası olması, sağlıksız beslenme, düşük yaşam koşulları da hastalık riskini tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Tüm kanser vakalarında olduğu gibi ağız kanserlerinde de erken tanı tedavi açısından büyük önem taşıdığını ve kanser tanısı için pek çok yöntem olmakla birlikte en önemlisinin ağızdaki olağan dışı değişikliklere dikkat etmek olduğunu vurgulayan Eskişehir’de diş hekimliği yapan Hatice Temizyürek, “Ağız kanserine neden olan sebepler arasında en önemlileri sigara, alkol, radyasyon, genetik ve ağız içinde aynı noktada tekrarlayan yaralar oluşmasına neden olan faktörlerdir. Örneğin; ağızda bir noktayı tekrar tekrar ısırıp geçmeyen yara oluşturmak gibi” dedi.




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