(Özel) Bayram üzeri bıçakçılar dertli

Kurban Bayramı’na kısa süre kala dillerden düşmeyen ‘Nerede o eski bayramlar’ cümlesi bıçakçılar çarşısında da sık sık duyulur oldu. Bireysel kesimlerin yerini toplu kesimhanelerin alması bıçakçıların dert yanmasına sebep oluyor.

Yıllardır Eskişehir’de bıçakçılık yapan Şenol Başak, önceki senelere oranla bıçak ve bileme talebinin azaldığını söyledi. Eski bayramlara özlem duyduğunu belirten Başak, “Her geçen sene sürekli geriye gidiyor. Yani yoğunluğumuz her geçen sene daha düşüyor. Normalde şahıs olarak bir aile kendisi kestiği zaman illa ki satırını alıyordu, kurban bıçağını alıyordu, yüzme bıçağını alıyordu. Satışlarımız daha fazla oluyordu, samimiyet daha fazla oluyordu. Ama şimdi mesela profesyonel kesimhaneler var. Kesimhanelerde ne yapılıyor, insanlar kurbanlarını belli başlı büyük firmalardan temin ediyorlar, hazır kesim yapılıyor. O yüzden geçmişte bin kişi kendi kurbanını kesiyorsa, bin kişi toplu yerde kestirdiği zaman 15-20 tane kesimci arkadaş bunu kolaylıkla kesimini yapabiliyor. Bu yüzden alımlarda otomatikman düşüyor” dedi.

“Bıçaklarını son güne bırakmasınlar”

Tek temennilerinin son günlerde işlerin biraz açılması olduğunu belirten Şenol Başak, bıçak alımlarını ve özellikle bileme işlemlerini son günlere bırakmama konusunda uyardı. Son günlerde yoğunluktan dolayı şimdiye göre daha az itinalı olabileceği yönünde konuşan Başak, “Vatandaşlarımız ne olursa olsun bizim işimiz düşük de olsa yüksek de olsa hiç fark etmez biz her zaman burada çalışıyoruz. Bıçaklarını bilemeye getirirken özellikle arife gününe, son üç gün kalaya müthiş yığılma oluyor, son günlere bırakmasınlar. Boş vakitte bu zamanlarda getirirlerse hem daha güzel işçilik olur hem bıçakları daha keskin, daha itinalı bilenir” şeklinde konuştu.

“Can çıkıyor kolay değil”

Sokak aralarındaki sezonluk bıçakçıların güvenilir olmadığını ve hayvan sağlığı açısından tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başak, “Bir de bu sokak aralarında açılan tezgâhlar var, bıçak bileyenler. Bunları insanlar sezonluk yapıyorlar, kullanıyorlar. Günahını, vebalini hiç kimse düşünmüyor bu işin. Sadece bu iş maddiyatla sınırlı değil işin bir de günahı, vebali var buna dikkat etmeleri lazım. Sabit iş yerlerinde, sabit bu sektörde çalışan arkadaşlarımıza bilemelerini, bıçak alımlarını yaptırırlarsa daha memnun kalırlar. Dediğim gibi sonuçta can çıkıyor kolay değil, kurban kesiliyor. Sabit yerlerden alışveriş yaparlarsa memnun kalırlar” diye konuştu.