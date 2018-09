Özel çocuklardan özel yemekler

12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Arası Yemek Yarışması’nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği işbirliğinde gerçekleşen yarışmada, 20 down sendromlu çocuğun yanı sıra 20 aşçı etkinliğe katıldı. Yarışmada çocuklar, aşçılara yamaklık yaparak hünerlerini sergiledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da mutfak tezgahlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerden yaptıkları yemekler hakkında bilgi aldı. Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bizim gençlerimiz yemek konusunda çok deneyimliler. Gökkuşağı Kafe’de uzun süredir olağanüstü bir hizmet veriyorlar. Çabaları ile başarıları ile inanın tüm insanlara da örnek oluyorlar. Bunu düşününce başarılı olmaları ve burada da güzel yemek yapmaları beni şaşırtmadı. Her yıl olduğu gibi bu mutluluğu burada yeniden yaşıyoruz. Tahmin ediyorum Eskişehir’in örnek olduğu bu güzel iş, giderek Türkiye’ye yayılacak. Hepsinin emeklerine sağlık, yaptıkları güzel yemekler için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğimizin adı yarışma da olsa, onların hepsi bizim için birinci” şeklinde konuştu.

Çocuklar ve aileleri de Başkan Ataç’a düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Sempozyum kapsamında ayrıca 7 Bölge 7 Lezzet Sunumları etkinliği de Eti Eski Fabrika alanında gerçekleşti. Etkinliğe katılan aşçılar, çeşitli yöresel yemekleri hazırlayarak vatandaşlara ikram etti.