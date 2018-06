(Özel) Döner kavşak ölüme davetiye çıkarıyor

Cengiz Topel 1 Caddesi üzerine bölgenin trafik akışını düzenlemek için yapılan döner kavşak, Eskişehir halkını tedirgin etmeye devam ediyor. Göbek üzerinde trafik lambasının ve yaya geçidinin bulunmaması gün içerisinde pek çok kaza riskini beraberinde getiriyor.

2017 yılı Aralık ayında aynı döner kavşağın bulunduğu mevkide bir otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Özgürcan Kirik hayatını kaybetmişti.

Yolun karşısına geçerken büyük tehlike yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden kavşak problemi için çözüm istediklerini dile getirdi.

“O kavşakta kaza yaşanması muhtemeldir”

Bahsi geçen kavşakta araçların yayalara yol vermediğini ifade eden Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Metin Sayın, kavşakta büyük kazalarının meydana gelmesinin an meselesi olduğunu vurguladı. Sayın, eğitimciler olarak döner kavşakta yapılması gerekenleri sürücü adaylarına anlattıklarını dile getirirken, Türkiye’nin trafik lambasız döner kavşaklara hazır olmadığını söyledi.

Döner kavşaklardaki kuralların belli olduğunu söyleyen Metin Sayın, sürücü kursları olarak bütün eğitimleri verdiklerini belirtti. Sayın, “Herkes de bu kuralları biliyor. Maalesef insanlarımız şöyle bir yaklaşımı var; ‘Benim acil bir işim var ve hızlı gitmem lazım’ gibi anlamlı olmayan sebepler öne sürüyorlar. Hız ve kural ihlalini her yerde yapıyorlar ama özellikle de bu döner kavşaklarda daha çok yapıyorlar. Trafik mühendisi değilim ama oraya mutlaka bir ışıklandırma sistemi kurulmalı. Çünkü o cadde üzerinde alışveriş merkezi olması ve öğrencilerin yaşadığı bir yer olmasından dolayı hızlı bir yaya trafiği var. Araçlara bakıyorum ve yayalara yol hakkı vermediklerini görüyorum. Işıklı yaya geçidi mutlaka yapılmalı. O kavşakta kaza yaşanması muhtemeldir. Umarım can kayıplı bir kaza yaşanmaz. Sürücü eğitimine çocuk yaşta başlamalıyız. Hayat boyu kullanılan bir belge bu ve eğitimi de devam etmeli. İnsan, kara yolundaki en değerli varlıktır. Ayağını yola attığı an geçiş üstünlüğü yayadadır. Işık olsun ya da olmasın yol ve yaşam hakkı her zaman yayalarındır” şeklinde konuştu.

“Umarım bu kavşakta birimiz ölmeyiz”

Döner kavşağın bulunduğu caddenin Eskişehir’in en işlek yerlerinden olduğunu ifade eden Kerim Bekircan, buradaki kazaların ana sebebi olarak trafik lambası eksikliğini gösterdi. Bekircan, “Aktif bir sürücü olarak bu kavşakta ışık olmamasından rahatsızlık duyuyorum. Çünkü dört gün önce bu kavşakta bir kaza yaşadım. Bu kazanın ana sebebi olarak; trafik ışıklarının olmamasını görüyorum. Birçok yerde trafik lambaları varken böylesine işlek bir caddede olmaması akıl alır gibi değil. Yetkililerin bu işi çözmesini istiyorum. Sürücü olmak zor, yaya olmak daha da zor. Özellikle de yanınızda evcil hayvanınız var ise karşıdan karşıya geçmek daha da zorlaşıyor. Ülkemizde sürücüler saygısız. Sürücüler yayalara yol vermiyor. Yaya birden yola atlasa yine suçlu olan vatandaş oluyor. Arka arkaya duran arabaların arasındaki mesafe bir metre bile değil ve aralarından dahi geçemiyoruz. Umarım bu kavşakta birimiz ölmeyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu kavşak arabalar için de tehlikeli”

Araçların yayalara yol vermediğine değinen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Emir Şimşek ise konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Burayı ilk gördüğümüzde uygun olduğunu düşünmedik. Burası hiç düzgün olmamış. Arkadaşlarımızla buradan geçerken sinirleniyoruz. Bir ışık yapılabilir ya da yayalara geçiş üstünlüğü verilebilir. Bu kavşak arabalar için de tehlikeli. Bebek arabalı ya da küçük çocuğuyla geçmek isteyen yayalar için de çok tehlikeli. Yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Karşıdan karşıya geçerken tedirginlik yaşıyoruz.”