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14 Eylül 2017 11:23

Özel ekipten telefon dolandırıcılarına suçüstü

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, bir vatandaşı telefonla dolandırmak üzere olan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Özel ekipten telefon dolandırıcılarına suçüstü

14 Eylül 2017 11:23


Alınan bilgiye göre, kendisini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları telefonla arayıp,“kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış” şeklinde heyecan ve korku oluşturmak suretiyle dolandırıcılık olaylarının artması sonrasında çalışma başlatan özel ekip, sonuca kısa sürede ulaştı. Yapılan çalışmalar sırasında, Ö.D.’nin (68) bir gün önce telefon dolandırıcılarına poşet içerisinde 30 bin liralık ziynet eşyalarını ve 3 bin 400 lirasını parasını verdiği tespit edildi. Dolandırıcılar bir sonraki gün D.Ö.’ye gelerek 40 bin dolarını almak istedi. Ekipler, yapılan operasyon sonrasında şüpheliler S.S., ile O.K.,’yi yakaladı.


Çaldıklarını Ankara’ya götürmüşler


Gözaltına alınan şüphelilerden S.S., verdiği ifadesinde aldıkları paraları Ankara’da ki evlerine götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine belirtilen eve yapılan operasyonla dolandırılan ziynet eşyalar ile para ele geçirildi. Şüpheliler tarafından dolandırılan Ö.D.’nin paraları ekipler tarafından kendisine teslim edildi.


Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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