Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi İngiliz hekimleri Eskişehir'de ağırlıyor

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi, İngiltere'deki çeşitli sağlık kuruluşu ve hastanelerden gelen 17 İngiliz hekimi aracılığıyla yurtdışından ‘Sağlık Turizmi' kapsamında gelen hastaları kabul etmeye başlayacak.

Bir davet salonunda düzenlenen basın toplantısına, Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi sahipleri Uzm Dr. Levent Bilir ve Op. Dr. Cenk Soğukpınar, Fizyomer Başhekimi Türkan Tünerir, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği temsilcisi Ercan Karakuş ve hastane yönetimi katıldı.

“Hekimlere hastanemizi, şehrimiz tanıtarak bize yurt dışından hasta göndermelerini istiyoruz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Uzm. Dr. Levent Bilir, yaklaşık 1 yıl önce devraldıkları hastanenin önemli atılımlar yaptığını ve kente kaliteli sağlık hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Bilir, “Eskişehir'de gerçekten kaliteli sağlık hizmeti vermeye başladık. Bu süreçte zaten önceden beri ayda değişik ameliyat gruplarından ve hastalıklardan olmak üzere yurtdışından hastanemize zaten ziyaret ve müracaat ediyordu. Bu süreç içinde hastanemize müracaat eden yabancı hasta sayısını nasıl arttırabilir diye yaklaşık 7-8 aylık bir süreç boyunca sürekli kafa yorduk, fikir jimnastiği yaptık, yönetmelikleri okuduk ve en son Sağlık Turizmi Derneğiyle beraber İngiltere'den yaklaşık 17 kişilik hekim heyetini hastanemize getirerek, hastanemizi ve şehrimizi tanıtma kararı verdik. Bununla ilgili Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikinden de yararlandık. Yurtdışından cerrahi hekim, aile hekimi, hastane yöneticisi, turizm firması ve hemşire olmak üzere karışık bir grubu ağırlayıp hem hastanemizi hem de şehrimiz tanıtarak bize yurtdışından hasta göndermelerini istiyoruz. Türkiye'de hekim kalitesi gerçekten üst düzeyde. Hastanemizde de çok iyi bir hekim kalitemiz var fiyatlarımız ise yurtdışına göre çok daha makul sayıda. Bu organizasyonla amacımız hem şehrimize turist çekerek hem şehrin ekonomisine katkıda bulunmak hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak hem de hastanemize katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar büyük çoğunluğu İngiltere'den 400'ün üzerinde ameliyat ettiğimiz hasta nüfusumuz var”

Daha sonra konuşan Op. Dr. Cenk Soğukpınar, bugüne kadar yurtdışından gelen 400'ün üzerinde kişiyi ameliyat ettiklerini kaydederek, “Yabancı hastalarla ilgili Sağlık Turizmi ile ilgili süreç zaten eskiden beri devam etmekteydi. Bugüne kadar 400'ün üzerinde ameliyat ettiğimiz, yurtdışından gelen hasta nüfusumuz var. Bu hastalarımızın büyük çoğunluğu İngiltere'den. Bunu daha düzenli hale getirmek için bir takım çalışmalar yaptık. Türkiye Sağlık Turizmi Derneğiyle bir işbirliğine giderek onların da aracılığıyla bu organizasyonunu düzenledik. Bu organizasyondaki amaç, şehri tanıtmak, hastaneyi tanıtmak ve bir koordinasyon sağlayarak bu hastaların daha düzenli gelmesini sağlamak. Şuanda hastalar kendileri direk geliyorlar. İnternet üzerinden web sitesi aracılığıyla bağlantı kurarak geliyorlar. Ayrıca oradaki sağlık çalışanlarının, bu işle uğraşan kurumların da önermesini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de sağlık hizmetleri hem kaliteli, hem oraya göre daha ucuz, hem de ulaşılması daha kolay. O yüzden de hastalar tercih ediyor. Zaten gelen bir hasta popülasyonu vardı, bunu daha da arttırmak istiyoruz. Bunun hem şehre hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı ve devletin Sağlık Turizmi konusunda çok ciddi teşvikleri var. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz ve biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu toplantı daha önce şehrimizde düzenlenmemiş, yapılmamış bir organizasyon. 17 tane profesyonel sağlık çalışanını 3 gün boyunca şehrimizde ağırlayacağız. İş birliği yaptığımız Fizyomer ile beraber hem hastanemizi gezdireceğiz hem de yarın Eskişehir turu var. Ayrıca yurtdışından gelen hasta grubuna ameliyatla birlikte turizm paketi sunuyoruz. Genellikle hastalar onu terci ediyorlar. Yani olacağı ameliyata göre paketler var. Aslında turizm paketiyle bu işi organize ediyoruz. Genellikle de bunu tercih ediyorlar. Ameliyat sonrası Eskişehir'i gezmek, dolaşmak da istiyorlar. Bu konuda da hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi hekimleri ve İngiliz hekimler toplu fotoğraf çektirdi.