(Özel) Evcil hayvanları dışarı bu saatlerde çıkarın

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları evcil ve sokak hayvanları için zor zamanlara neden oluyor. İnsanların aksine yeteri kadar ter bezleri bulunmaması hayvanların sıvı ihtiyaçlarını artırırken, sıcak asfaltta sokakta bulunmaları uzuvları için de tehlike barındırıyor. Günün sıcak saatlerinde dışarıda bulunan hayvanların patileri, iyice kızgınlaşan asfalt ve yollarda zarar görüyor. Konu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, “Şehirlerde yaşayan insanlar olarak bizlere çok ciddi vazifeler düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Yaz ayları sokakta ya da evimizde yaşayan canlılar için çok sıkıntılı geçmeye aday”

Günün sıcak saatlerinde dışarıya çıkartılmak zorunda olan evcil hayvanlar için terlemelerini önlemeyecek küçük çoraplar giydirilmesi tavsiyesinde bulunan Kızılinler, “Yaz ayları hayvan dostlarımız için zor aylar. Özellikle vücutlarındaki fizyolojik yapıdan dolayı sıvı kaybı yapabilecekleri, ısıyı tolere edebilecekleri ter bezleri bizim gibi fazla değil. İnsanlardaki ter bezlerinin birçoğu kedi ve köpeklerde bulunmamakta. Genelde insanlar çok soğuk olduğu zaman daha büyük bir problem olduğunu düşünürler ama yaz ayları sokakta ya da evimizde yaşayan canlılar için çok daha sıkıntılı geçmeye adaydır her zaman. Önce sahipli hayvanlarla alakalı dışarıya çıkardığımız zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Günün çok sıcak zamanlarında kesinlikle dışarıya çıkartmamız gerekiyor. Ya sabah erken saatlerde veya akşam gün batımına yakın saatlerde çıkartmamız gerekiyor. Çok sıcak bir saatte çıkartmamız gerekiyorsa da özellikle ayaklarıyla alakalı günlük, terlemesine çok fazla engel olmayacak şekilde küçük çoraplar giydirilebilir. Fakat genel tavsiye çok sıcak zamanlarda dışarıya çıkartmamakla alakalı" dedi.

Sokak hayvanları için de vatandaşlara büyük görevler düştüğünü belirten Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, sosyal medyada dönen bazı görüntülere de tepki gösterdi. İnsanların sessizlerin sesi olması gerektiğini ve hayvanlara her daim yardımcı olmaları gerektiğini hatırlatan Kızılinler, "Sokaktaki hayvanların yaz zamanlarında gerçek anlamda sıcak ve susuzluğa karşı korunması gerekiyor. O anlamda da şehirlerde yaşayan insanlar olarak bizlere çok ciddi vazifeler düşüyor. Herkesin evinin ve dükkanının önüne en azından bir su kabı koyması gerekiyor. Onların ihtiyacı olduğu zaman içebilmesi için. Özellikle buralara bırakılan yiyecekleri de yaz zamanlarında sıcakta bozulma ihtimaline karşı düzenli olarak temizlemek gerekiyor. İnsanlar fiziksel anlamda kirliliğe sebep olduğunu düşünerek dükkanlarının ya da evlerinin önüne sokak hayvanların ihtiyacı için bırakılan kapları döküyorlar. Bu hayvanlar için çok büyük bir sıkıntı. Bunlarla alakalı da insanların daha bilinçli olması gerekiyor. İnsanlar insan olduklarını hiçbir zaman unutmamalılar. Sadece ikili ilişkilerinde değil özellikle sokakta yaşayan dostlarımızla da alakalı. Yaz zamanlarında ufak tefek fedakarlıklarla hepimizin hayatını kolaylaştıracak ve gerçekten insan olduğumuzu hissettirecek şeyler yapılabilir. Biz bir bütünüz insanlar ve sokakta yaşayan canlılar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım özellikle bu dönemde” ifadelerini kullandı.